Испытательный полигон устройств для спасения людей заработал в Подмосковье

В городском округе Истра работают производственно-складской комплекс и современный испытательный полигон. Их запустил производитель средств для экстренной эвакуации людей из высотных зданий при чрезвычайных ситуациях, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Производить оборудование на новом предприятии для спасения людей с высоты и для работы на высоте будут сразу две компании — «Самоспас» и «Венто».

Общий объем инвестиций в строительство и запуск современного производственно-складского комплекса площадью более 10 тыс. кв. м оценивается в 1 млрд рублей.

В этом году за счет запуска нового цеха металлообработки объем выпускаемой продукции увеличится на 30%. В I квартале 2025 года компания также планирует завершить строительство и ввести в эксплуатацию швейную фабрику площадью 3.5 тыс. кв. м. Это позволит увеличить производственные мощности еще на 20%.

Компания «Самоспас» была создана 18 лет назад на базе предприятия «Венто», которое существует уже более 30 лет. Обе компании специализируются на производстве оборудования, которое спасает людей. «Самоспас» производит канатно-спускные системы, использующиеся для спасения людей из высотных зданий во время ЧС и пожаров, когда другие пути заблокированы. «Венто» занимается производством оборудования для безопасного выполнения работ как на высоте, так и под землей: если работник поднимается выше двух метров или спускается в колодец, у него должна быть страховка. В случае если он упадет — страховочные системы помогут избежать повреждений.

На территории городского Истра будут не только производить такие системы, но и проводить их испытание на высотном полигоне. В том числе при помощи специального оборудования — динамических и статических разрывных машин, позволяющих проверить изделия на прочность. Для этого на территории комплекса был построен современный испытательный полигон, который входит в тройку крупнейших испытательных полигонов России, на котором смогут отработать спуски с высотных зданий, эвакуацию из окон, работу в замкнутых пространствах и спуски в колодцы.

Большая часть продукции является импортозамещающей: ранее российские компании закупали такие системы в других странах. Например, носилки для эвакуации на вертолете и в горах, предназначенные для МЧС; системы спасения с электроветрогенераторов; устройства эвакуации с буровых установок нефтегазовой отрасли.

В ближайшее время на территории комплекса также планируется открыть учебный центр, на базе которого будет проводиться обучение сотрудников таких компаний, как «Россети», «Водоканал», «Норникель», «Росатом», «Роснефть», «Газпром», «Лукойл», а также сотрудников ГБУ «Жилищник», которые работают на высоте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.