Искусственная девальвация не является эффективной мерой — эксперт о методах КНР

Власти КНР заявили, что не намерены поддаваться угрозам президента США ввести пошлины еще в 50%, и будут предпринимать контрмеры. Так, ЦБ Китая опустил курс юаня к доллару, чтобы повысить конкурентоспособность экспорта из страны. Ответная мера Китая по регулированию курса доллара является типичной для этой страны, сообщил РИАМО ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев.

Таким образом китайцы обороняются от действий США и защищают своих экспортеров. Например, в 2018 году Народный банк КНР опустил курс юаня на 492 б. п., когда США пополнили список китайских товаров, на которые были введены новые 10% тарифы, на сумму 200 млрд долларов, напомнил аналитик.

Похожая ситуация наблюдалась также в пандемию, и мера отвечала интересам экспортеров и наполнению бюджета.

«Текущая ситуация — это коррекция курса, которую время от времени допускает регулятор для смягчения последствий событий во внешней торговле. Хотя это противоречит объективной обстановке: доллар США сдает позиции, и курсы национальных валют практически везде растут. Такие действия доказывают влияние национального финрегулятора на курсообразование, оторванное от рыночных условий», — полагает Расторгуев.

По его мнению, искусственная девальвация юаня не является эффективной мерой, так как бьет по внутренней экономике, разгоняет инфляцию, препятствует иностранным инвестициям в страну. От экспорта в другие страны Китай также зарабатывает меньше, так как доллар все равно присутствует во всех кросс-курсах даже без зримого участия, добавляет аналитик.