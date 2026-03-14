Иранский шафран рискует пропасть в России из-за конфликта на Ближнем Востоке

На сегодняшний день в стране распродают декабрьские поставки.

Обычный шафран на российском рынке сейчас стоит от 350 до 700 рублей за грамм, премиальные иранские сорта — от 1,2 тыс. до 1,8 тыс. рублей.

Как рассказали продавцы специй, новые партии шафрана к ним не поступают. Если поставки не возобновятся, то цена на оставшийся товар может увеличится от 30 до 50%. В этом случае обычный шафран подорожает примерно от 600 до 1 тыс. рублей за грамм, а премиальный будет стоить примерно от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей.

Обычно специи ввозят на российскую территорию через Турцию, ОАЭ или Азербайджан.

Высокая цена шафрана объясняется его производством. Цветы собирают около трех недель в году — с октября до начала ноября. Каждому цветку необходимо несколько часов, чтобы раскрыться, а затем его собирают вручную.

Для 1 грамма шафрана требуется около 150 цветков, для 1 кг — до 200 тыс.

Если поставки этой специи из Ирана надолго остановятся, рынок переключится на другие государства — Индию, Испанию, Афганистан и Марокко. Но по вкусу и насыщенности многие покупатели предпочитают именно иранский шафран, а следующим по качеству идет индийский.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.