Иран запретил экспорт: в РФ подорожают фисташки и перец

Иран с 3 марта запретил экспорт продовольствия, 60% которого шло в Россию. Эксперты ожидают рост цен на овощи, орехи и часть электроники, сообщает «Сайт MK.Ru» .

Иран ввел полный запрет на вывоз продуктов и сельхозтоваров на фоне конфликта с США. По данным торгового представительства РФ в Тегеране, на эту категорию приходилось 60% поставок в Россию.

Из Ирана в Россию поступает более 90% фисташек и сельдерея, порядка 80% баклажанов и киви, а также около половины фиников и сладкого перца — эти продукты подорожают больше всего. Под ударом также находятся листовые салаты. В 2023 году в РФ ввезли 113,8 тыс. тонн перца и до 30 тыс. тонн баклажанов.

Старший преподаватель НИУ ВШЭ Эльмира Имамкулиева отметила, что альтернативой могут стать страны Центральной Азии, однако «придется переориентировать логистические поставки, а это время и дополнительные финансы».

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов сообщил, что по дефицитным позициям рост может быть резким: «Рестораторы уже говорят о росте в 2–3 раза на салатную группу». В рознице массовые товары могут подорожать на 15–30%.

По его оценке, эффект добавит к годовой инфляции 0,05–0,15%. Кроме того, из-за сбоев в ОАЭ, через которые проходит до 60% параллельного импорта, возможен рост цен на смартфоны, ноутбуки и автозапчасти на 10–20%.

