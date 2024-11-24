Иран намерен обогащать уран с помощью передовых центрифуг

В ответ на критическую резолюцию МАГАТЭ Иран запустил модернизированное оборудование для обогащения урана. Об этом заявил глава иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф в ходе воскресного выступления, пишет «Интерфакс» .

Как передает Press TV, решение об активации новейших центрифуг стало прямым ответом иранского руководства на недружественные действия со стороны Совета управляющих атомного агентства. США совместно с европейскими партнерами — Францией, Германией и Великобританией — инициировали новую резолюцию. Документ требует от Ирана раскрыть информацию о расположении ядерных материалов и обеспечить беспрепятственный доступ инспекторов МАГАТЭ на все атомные объекты страны.

«Ответ Ирана основан на принципе взаимности, поскольку Совет управляющих МАГАТЭ использовали в неправедных политических целях», — заявил Галибаф.

Особую озабоченность у международного сообщества вызывают следы обогащенного урана, обнаруженные вблизи столицы в Варамине и Туркузабаде. МАГАТЭ настаивает на получении от Тегерана исчерпывающих технических пояснений по этому вопросу.

При голосовании в совете большинство — 19 государств — поддержали резолюцию. Однако Китай, Россия и Буркина-Фасо проголосовали против. Еще 12 стран предпочли воздержаться, а одна не участвовала в процедуре голосования. К весне 2025 года глава МАГАТЭ Гросси должен подготовить новый доклад об иранских ядерных разработках, как того требует принятая резолюция.