Закрыть ипотеку или копить на образование: что важнее россиянам к 18-летию детей

Копить на образование или гасить ипотеку — перед такой дилеммой все чаще оказываются российские семьи с детьми. Какую финансовую стратегию выбирают родители, планируя будущее своих детей, РИАМО рассказали аналитики девелоперской компании Level Group.

Согласно результатам исследования, более трети опрошенных (35%) ориентированы на то, чтобы полностью освободиться от долговых обязательств перед жильем к моменту совершеннолетия ребенка. Для этих родителей принципиально важно встретить поступление ребенка в вуз или помощь ему на старте взрослой жизни без ежемесячного ипотечного бремени.

Для 15% респондентов досрочное погашение ипотеки является безусловным финансовым приоритетом. Они нацелены на максимально быстрое закрытие кредита, чтобы высвободить средства для поддержки ребенка в будущем. Еще 20% участников опроса придерживаются гибкой стратегии: они вносят средства досрочно по мере появления свободных денег, но не ставят это во главу угла.

При этом почти треть опрошенных (27%) отметила, что для них важнее стабильность и предсказуемость семейного бюджета, чем агрессивное сокращение ипотечного долга.

Эксперты рынка недвижимости призывают родителей подходить к вопросу досрочного погашения рационально, оценивая выгоду в зависимости от условий кредита.

«Результаты исследования показывают, что ипотека для многих семей становится элементом стратегического финансового планирования. Однако выбор стратегии во многом зависит от условий кредита. Если ипотека оформлена по высокой ставке, досрочное погашение действительно может быть оправданным. В случае же льготной ипотеки под 4–6% более рациональным решением часто становится распределение свободных средств между разными финансовыми инструментами», — заявил руководитель отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин.

Базой здесь остается формирование финансовой подушки. При этом одна лишь экономия редко позволяет накопить значимую сумму в сжатые сроки, поэтому семьи все чаще комбинируют сбережения с инвестициями, сохраняя баланс между надежностью и доходностью, добавил эксперт.

