Ипотека через микрокредитные организации: зачем новый механизм нужен в РФ?

Комитет Госдумы по финансовому рынку 29 января одобрил законопроект о праве микрокредитных организаций выдавать ипотечные кредиты. Документ рекомендован к принятию в первом чтении, об этом свидетельствуют данные с сайта Системы обеспечения законодательной деятельности . Основатель и руководитель компании «Профессиональная коллекторская организация „Кредитор“» (оператор ипотечных закладных для населения), экономист Эльвира Глухова сообщила РИАМО заявила, что так в стране предпринимают попытку легализовать рынок ипотеки.

Госпрограммы ипотечного кредитования планируется реализовывать через микрокредитные компании. При этом важно отметить, что данная инициатива касается исключительно организаций, где единственным владельцем является субъект Российской Федерации — ему принадлежат 100% акций (или долей). Законопроект предусматривает строгое ограничение: в регионе может функционировать только одна подобная микрокредитная компания, которая будет обеспечивать определенные категории населения жильем в рамках государственных программ.

Эксперт считает, что появлению нового инструмента ипотечного кредитования способствовали две причины: ужесточение требований к заемщикам в банках и стремление государства вывести рынок ипотеки из «серой» зоны.

«Сейчас у закредитованных физлиц и граждан с плохой кредитной историей практически нет шансов получить ипотечный кредит в банке. Как и во многих других сферах, неудовлетворенный спрос стал причиной развития черного рынка. Навести на нем порядок законодательными методами непросто. Займы на покупку и под залог недвижимости выдают физические лица или непрофессиональные участники рынка, а запретить людям давать деньги в долг государство не может. Как не может и ограничить гражданина в праве закладывать свое жилье (порой единственное) — это противоречило бы понятию права собственности», — объяснила Глухова.

В 2019 году власти ввели запрет на регулярное кредитование физическими лицами под залог недвижимости. Однако эта инициатива оказалась малоэффективной, поскольку не было четко определено, что именно считать систематической деятельностью. По словам специалиста, это была попытка государства легализовать и упорядочить сегмент ипотечного кредитования для клиентов с плохой кредитной историей.

«Теперь, чтобы обелить рынок, предложено разрешить выдавать такие займы микрокредитным компаниям, но только если они принадлежат субъекту федерации. Решение может помочь вывести этот сегмент ипотечного кредитования из теневого сектора, а это значит, что и кредиторы, и заемщики микрофинансовых организаций смогут рассчитывать на защиту со стороны государства», — заключила Глухова.