ИП в России могут полностью отменить

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов спрогнозировал упразднение ИП. Это связано с тем, что предприниматели, пользуясь свои статусом, при помощи серых схем уходят от уплаты налогов, сообщает радио «Говорит Москва».

Кирьянов указал на важность обеления экономики. В этих целях такая форма ведения бизнеса, как ИП (индивидуальный предприниматель), может «исчезнуть и раствориться».

«Это очень важная история для создания прозрачной конкурентной среды. Чтобы у нас не было лазеек, когда один платит все, а другой ничего и в разы дешевле все продает», — сказал депутат.

По его словам, в России хотят реализовать программу перехода граждан от самозанятости к налоговым режимам в рамках юрлиц. Это необходимо, чтобы избежать применения предпринимателями серых схем ухода от налогов.

Ранее в Минфине РФ заявили, что сокращение неформальной экономической деятельности — приоритетная задача на 2026 год. Правительство и президент РФ дали соответствующее поручение.

