ИП пытается обанкротить компанию, управляющую брендом одежды Incity

Компанию «Модный континент», которая управляет брендом одежды Incity, пытается обанкротить индивидуальный предприниматель (ИП). У фирмы есть проблемы с ведением бизнеса, сообщает «Коммерсант» .

В Едином реестре сообщений о банкротствах есть заявление о несостоятельности АО «Модный континент», его планирует подать ИП, который консультирует по вопросам финансового посредничества. Ему принадлежит компания «Техс», занимающаяся оптовой торговлей промхимикатами.

При этом связь между Incity и ИП издание не выявило.

Как объяснил управляющий партнер юрфирмы «Бубликов и партнеры» Владимир Бубликов, стороннее юрлицо или физлицо может подать заявление о банкротстве фирмы, если ранее оно выкупило долг перед реальным кредитором. Но в открытых источниках не найдены сведения о получении ИП прав требования к «Модному континенту».

При этом по итогам прошлого года общая долговая нагрузка компании, по информации СПАРК, составила свыше 800 млн рублей.

Ранее гендиректор «Модного континента» Ольга Татарченкова подчеркнула, что пандемия коронавирусной инфекции практически полностью парализовала работу Incity на длительное время.

Из кризиса компания пыталась выйти в том числе с помощью коллабораций и тематических коллекций. Так, были проекты с «Роскосмосом», «Кинопоиском» (сериал «Король и Шут»), группой «Мумий Тролль».