Инвестпотенциал Подмосковья и Узбекистана обсудили на бизнес-форуме

Узбекистан является одним из ключевых партнеров для Московской области. Доля Подмосковья в общем внешнеторговом обороте России с Узбекистаном составила 6,4% по итогам первого квартала 2024 года, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

На мероприятии были представлены инвестиционные возможности обоих регионов. Участники рассказали о своих проектах и ознакомились с мерами поддержки и условиями для инвесторов. От Московской области участие приняли порядка 30 компаний, включая производителей продуктов питания, медтехники, кормов для животных, косметических средств, различного оборудования и текстиля. Андижанскую область представляли 10 компаний, среди которых фармпредприятие, производитель подшипников для разных отраслей промышленности. Предприниматели из Узбекистана заявили о готовности и желании развивать бизнес и сотрудничать с Подмосковьем.

«Узбекистан — один из ключевых партнеров для Московской области. По итогам первого квартала 2024 года товарооборот Подмосковья с Республикой Узбекистан увеличился на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По стоимости товаров экспорт превысил импорт из Узбекистана почти в два раза. Так, в Московскую область ввозятся хлопок, овощи и фрукты, вата, войлок, трикотажные полотна и текстильные изделия. Подмосковье экспортирует фармацевтическую, косметическую, мясную, молочную и другие пищевые товары, а также механическое оборудование, изделия из стали, древесину и продукцию из нее. Мы ждем предпринимателей из Узбекистана и готовы помочь им начать бизнес в Московской области. Кстати, осенью в рамках нашего сервиса „Контейнер для МСП“ планируется к отправке экспортный груз из Подмосковья в Узбекистан», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева в рамках бизнес-форума с предпринимателями Московской и Андижанской областей, который прошел в Доме подмосковного правительства в Красногорске.

Зампредседателя рассказала участникам бизнес-форума об инвестиционном портале Московской области. Сегодня на инвестпортале размещено около 20 онлайн-сервисов, работает 7 специальных калькуляторов и инвестиционная карта, где размещена информация о более 11 тысячах объектов с фильтрами для поиска локации под бизнес.

Особое внимание Екатерина Зиновьева также уделила инфраструктуре для развития бизнеса. В Московской области в настоящее время функционируют 5 особых экономических зон, 69 индустриальных парков и 19 технопарков.

В мае делегация из Узбекистана уже посещала Подмосковье. Андижанская сторона заинтересовалась подмосковным опытом «Лайт индастриал», в рамках которого создаются готовые производственно-складские площади для быстрого стартапа производственной деятельности. Делегации показали пример реализации этого проекта в Солнечногорске, в индустриальном парке «Есипово». Члены делегации также посетили ОЭЗ «Дубна», где ознакомились с инфраструктурой и возможностями локализации, узнали о работе резидентов и преимуществах развития производств в условиях налоговых льгот.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.