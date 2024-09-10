Инвесторы могут лишиться средств из-за банкротства Euroclear в России
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Юристы предупредили инвесторов, что возможное банкротство Euroclear в России может привести к тому, что они останутся без выплат, так как пока непонятно, можно ли ввести такую процедуру и какими средствами погашать требования, пишет РБК.
Если российский суд введет процедуру банкротства европейского депозитария, инвесторам будет сложно вернуть свои деньги. Вопрос осложняется неясностью источников финансирования компании. Юристы считают, что если дело все-таки сдвинется с той точки, на которой застряло, история растянется на несколько лет.
АО «Гео-Система» еще 19 августа обратилась с заявлением о банкротстве Euroclear Bank. Сумма требований компании к Euroclear не разглашается.
Предварительное слушание запланировано на 21 ноября. Суду предстоит определить, в том числе, входит ли это дело в его компетенцию, так как ответчик — иностранное лицо.