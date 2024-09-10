Инвесторы могут лишиться средств из-за банкротства Euroclear в России

Юристы предупредили инвесторов, что возможное банкротство Euroclear в России может привести к тому, что они останутся без выплат, так как пока непонятно, можно ли ввести такую процедуру и какими средствами погашать требования, пишет РБК .

Если российский суд введет процедуру банкротства европейского депозитария, инвесторам будет сложно вернуть свои деньги. Вопрос осложняется неясностью источников финансирования компании. Юристы считают, что если дело все-таки сдвинется с той точки, на которой застряло, история растянется на несколько лет.

АО «Гео-Система» еще 19 августа обратилась с заявлением о банкротстве Euroclear Bank. Сумма требований компании к Euroclear не разглашается.

Предварительное слушание запланировано на 21 ноября. Суду предстоит определить, в том числе, входит ли это дело в его компетенцию, так как ответчик — иностранное лицо.