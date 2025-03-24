Инвестор выкупит землю на льготных условиях в Долгопрудном

Компания «Рынок Подмосковья-2» успешно реализовала проект по строительству административно-делового центра в Долгопрудном. В рамках региональной поддержки компания получила земельный участок площадью 0,4 га в аренду без торгов. Теперь, после выполнения всех условий соглашения, инвестор планирует выкупить участок по льготной ставке, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Инвестор ввел в эксплуатацию новый административно-деловой центр в Долгопрудном. Объект площадью более 1 тыс. кв.м создан с инвестициями в 72,2 млн рублей. После успешной реализации проекта инвестор получил право на выкуп земельного участка по льготной ставке — всего 15% от кадастровой стоимости», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В Подмосковье инвесторы могут арендовать муниципальную землю с правом выкупа по льготной ставке. Программа, известная под номером постановления «272», предусматривает предоставление земельных участков без проведения торгов. При выполнении всех инвестиционных обязательств компания может выкупить землю за 15% от ее кадастровой стоимости.

Подобрать земельный участок в Московской области для реализации инвестпроекта можно на инвестиционной карте региона:https://invest.mosreg.ru/investor/map. Среди фильтров на инвесткарте есть, в том числе, фильтр для подбора участков, которые можно получить по упрощенной процедуре — без проведения торгов. На данный момент в регионе предпринимателям предлагается 125 таких объектов. Инвесткарта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав городских округов предлагать изменения для улучшения жизни в регионе.

«То, что я пытался донести, главы также принимают на себя. Каждое (утро — ред.) правительство начинает с разбора трансформаций в каждом отраслевом блоке. Очень хочется, чтобы главы также инициативно предлагали свои рациональные предложения, говорили о том, что мы на своем уровне должны изменить, чтобы процессы, которые происходят на земле — а все самое насущное происходит именно на земле, — мы могли эффективно администрировать», — сказал Воробьев.