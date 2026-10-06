Дело в дорогих кредитах: инвестспад в регионах лишит экономику роста на годы

Инвестиционный спад в российских регионах начался не в 2026 году: по итогам 2025 года инвестиции в основной капитал уже сократились на 2,3%. Однако сейчас этот процесс стал значительно более выраженным, заявил РИАМО руководитель группы макроэкономики и фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.

По данным, которые он привел, в первом полугодии 2026 года инвестиции в основной капитал в регионах России сократились на 9,9% год к году — это худшая динамика за последнее десятилетие. Спад зафиксирован уже в 62 субъектах против 49 годом ранее. При этом на Москву и Санкт-Петербург приходится 67,5% общего объема инвестиций в стране.

Эксперт объясняет снижение инвестиций сразу несколькими факторами. Компании сталкиваются с высокой стоимостью заемного финансирования, замедлением спроса и общей неопределенностью относительно будущей динамики экономики. Кроме того, существенно выросли затраты на персонал.

«Все это оказывает давление на финансовое состояние компаний, и бизнес вынужден откладывать новые проекты», — пояснил Джиоев.

Говоря о последствиях, эксперт подчеркнул, что сокращение инвестиций прежде всего ограничивает будущий потенциал экономического роста.

«Инвестиции сегодня — это рост производительности труда через несколько лет. Поэтому текущий спад не обязательно означает такое же резкое снижение ВВП прямо сейчас, но создает более слабую базу для роста в среднесрочной перспективе», — отметил он.

Особенно существенным этот эффект может стать в условиях дефицита рабочей силы. Когда возможности увеличивать выпуск за счет привлечения дополнительных работников ограничены, основным источником роста должна становиться производительность, а для нее необходимы вложения в оборудование, автоматизацию и технологии.

«Если инвестиционный спад окажется продолжительным, потенциальные темпы роста экономики могут снизиться», — резюмировал Джиоев.

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