Инвестиционный и промышленный потенциал Москвы показали на выставке «ИННОПРОМ»

Москва представила основные векторы развития промышленности и инвестиционные возможности на международной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия», прошедшей в Ташкенте. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы, министр правительства Москвы Анатолий Гарбузов.

На объединенном стенде правительства Москвы свои достижения показали 15 ведущих компаний, включая резидентов ОЭЗ «Технополис Москва». Экспозиция охватила разнообразные инновации — от лифтовых кабин до передовых решений в микроэлектронике и зарядных станциях для электромобилей. Стенд посетил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе осмотра выставки. Члены московской делегации рассказали ему о возможностях технологического партнерства, создания совместных производств и перспективных инвестпроектах.

По словам Анатолия Гарбузова, Москва последовательно укрепляет торгово-экономические связи со странами Центральной Азии.

«Только за прошлый год поставки столичной промышленной продукции в регион выросли почти на 20%. Участие московских предприятий в крупнейшей индустриальной выставке „ИННОПРОМ. Центральная Азия“ — важный шаг для заключения взаимовыгодных партнерств с зарубежными контрагентами и укрепления позиции столицы на внешних рынках», — подчеркнул министр.

Деловая программа включала встречи с представителями узбекского бизнеса и государственных структур. В переговорах с хокимом Ташкента Шавкатом Умурзаковым, руководством Торгово-промышленной палаты и министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана были детально представлены инвестиционные преимущества Москвы и условия для размещения высокотехнологичных производств.

Заместитель председателя ТПП Узбекистана Дильшод Расулов положительно оценил практику офсетных контрактов, активно применяемую в Москве, и предложил рассмотреть ее внедрение в Узбекистане. Также он отметил потенциал сотрудничества с московскими компаниями в сферах производства лабораторного оборудования, фармацевтики и лифтостроения.

На заседании Российско-Узбекского и Узбекско-Российского деловых советов заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Ольга Виданова выступила с докладом. Она представила ключевые показатели промышленного роста столицы, программы поддержки инвесторов и выразила готовность к углублению сотрудничества с узбекскими партнерами.

В рамках сессии об открытой промышленности советник министра Полина Павлова рассказала о проекте «Открой#Моспром» — одной из крупнейших в России инициатив в сфере промтуризма. С 2019 года к нему присоединились более 140 предприятий, проведено свыше 3,5 тыс. экскурсий и около 1,5 тыс. мастер-классов. В 2024 году проект охватил аудиторию более 17 млн человек. Опытом организации экскурсий также поделились генеральный директор Карачаровского механического завода Дмитрий Сидельковский и коммерческий директор НПП «Спецкабель» Сергей Лобанов.

На сессии «Made in Uzbekistan: экспорт без границ» глава центра поддержки экспорта «Моспром» Ольга Старикова представила эффективные инструменты помощи столичным экспортерам, включая участие в международных выставках, анализ рынков сбыта и разработку индивидуальных стратегий выхода на зарубежные рынки.

Особое внимание в ходе визита уделили технологическому обмену и промышленной кооперации. Делегация посетила предприятие «Янги Авлод», фармацевтический кластер Tashkent Pharma Park, а также крупные индустриальные площадки — технопарк TEXNOPARK и российско-узбекский технопарк «Чирчик». На встречах обсуждались перспективы совместных проектов в фармацевтике, приборостроении и машиностроении, а также обмен опытом в развитии промышленной инфраструктуры.