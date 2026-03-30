Инвестиционный аналитик спрогнозировал курс рубля на апрель и май

Если говорить о курсе рубля в апреле–мае, то здесь наибольшее влияние на российскую валюту оказывают импортно-экспортные потоки и отказ Минфина от продажи валюты в марте, сообщил РИАМО ведущий инвестиционный аналитик Go Invest Никита Бредихин.

«Сокращение предложения валюты и рост юаневых ставок РЕПО поддержали иностранные валюты и повлекли ослабление рубля. Однако в апреле–мае мы ожидаем увеличения предложения валюты из-за роста объемов валютной выручки экспортеров на фоне роста цен на углеводороды и сокращения дисконтов на российские сорта», — отметил он.

Также на курсе рубля может сказываться фактор налогового периода, традиционно повышающий спрос на рублевую ликвидность. В то же время, Минфин заявил, что параметры бюджетного правила не изменятся до 2027 года, цена отсечения нефти останется неизменной из-за роста мировых цен. Кроме того, пока продажи валюты приостановлены всего на один месяц, затем министерство может компенсировать не проведенные операции, добавил эксперт.

«В целом, мы ожидаем умеренного укрепления рубля в апреле–мае и постепенного его ослабления его к концу года из-за снижения ключевой ставки и сокращения объемов продажи валюты Минфином.Например, курс евро может стабилизироваться в диапазоне 93-97 рублей», — отметил Бредихин.