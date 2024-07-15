Инвестиции в новый складской комплекс Подмосковья составят 4,5 млрд рублей

Подмосковный индустриальный парк «Белый раст», расположенный в Дмитровском округе, пополнился новым резидентом. Компании «ЭТМ» был передан земельный участок размером 48 га. Инвестором будет создан производственно-складской распределительный центр электротехнической и строительной продукции, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Компания «ЭТМ» стала резидентом индустриального парка «Белый раст». На территории парка будет построен производственно-складской комплекс общей площадью 55 тыс. кв. метров. Инвестиции в проект оцениваются в 4,5 млрд рублей. В результате реализации проекта на предприятии будет создано около 500 рабочих мест для жителей Московской области», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Управляющая компания индустриального парка «Белый раст» передала резиденту подготовленные для застройки земельные участки, на которых проведены инженерные изыскания, а также обеспечены условия для газификации и электроснабжения на период строительства.

Подобрать локацию для размещения бизнеса, в том числе в индустриальных парках региона, можно на инвестиционной карте Московской области, созданной в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.