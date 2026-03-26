Инвестиции в индустриальный парк «Союз» в Жуковском составляют около 70 млрд руб

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках рабочей встречи обсудил с главой Жуковского Андроником Паком реализацию программ по строительству объектов для бизнеса в городском округе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Глава доложил губернатору, что государственный индустриальный парк «Союз» нового формата, включающий все необходимое для производства (инженерные и транспортные коммуникации, «лайт» — площадки для малого и среднего бизнеса, социальную и деловую инфраструктуру), заполнен на 100%. Общий объем инвестиций составляет около 70 млрд рублей, ГИП позволит создать свыше 12 тыс. рабочих мест.

«Мы приняли важное решение — построить в Жуковском один из современных государственных индустриальных парков „Союз“ нового формата. Вся земля должна работать. Когда появляются предприятия, это приятно, ведь это позволяет нам иметь средства на дальнейшее развитие и региона, и Жуковского, в частности», — отметил Воробьев.

На части территории ГИП разместили пищевой кластер, где будет осуществлено строительство новых заводов пищевой промышленности, среди резидентов — производитель кофе и сиропов «Стоун кофе», продуктов из водорослей «Мидори Евразия», замороженных готовых изделий из теста «Бонум Фуд». Также на территории запланировано строительство производственно-складского комплекса формата «Лайт индастриал» компанией «ИНДАСТРИАЛ СИТИ» (инвестиции — 14 млрд рублей).

«Мы реализуем в округе крупные инвестиционные проекты. В 2025 году это, например, складской комплекс „Озон“ в пойме Москвы-реки и линия мороженого», — сказал Пак.

