Инвестиции резидентов индустриальных парков Подмосковья составили 550 млрд рублей

Совокупный объем инвестиций резидентов индустриальных парков, расположенных в Подмосковье, за все время работы составил накопленным итогом 554 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

Сегодня в индустриальные парки региона привлечены более 1580 резидентов, представляющих различные отрасли: от пищевых производств до крупных логистических и торговых компаний. Между тем, число компаний, желающих разместить свои предприятия на готовой и удобной площадке 69 подмосковных индустриальных парков, продолжает расти.

С доступными площадками для локализации производства на территории индустриальных парков Подмосковья можно узнать на инвестиционной карте Подмосковья, размещенной на инвестпортале региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.