Инвестиции и новые производства: как развивается московская промышленность

В столичную промышленность за прошедший год вложили около 540 млрд рублей. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он отметил, что в условиях внешних вызовов экономика столицы продемонстрировала динамичность и устойчивость.

«Благодаря всесторонней помощи со стороны города расширяются существующие производства и открываются новые, закупается оборудование, поддерживается экспортная деятельность. Объем инвестиций в московскую промышленность по итогам 2023 года достиг 538,4 млрд рублей, в том числе в обрабатывающие производства — 267,2 млрд рублей», — сказал Ликсутов.

Лидерами по росту объема производства являются обрабатывающие отрасли — наукоемкие и высокотехнологичные, которые связаны с выпуском оборудования и машин, фармацевтических препаратов, микроэлектроники и электроники, а также компьютеров. В этот сектор в течение последних 5 лет инвестиции увеличились в 3,6 раза. По итогам 2023 года в столице средняя выручка высокотехнологичного предприятия на 1 человека составила 8 млн рублей — в 2,7 раза больше, чем в других отраслях.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислава Овчинского, только в прошедшем году в Москве ввели в эксплуатацию больше промышленных объектов, чем в течение 5 предыдущих лет.

«Такой динамике роста способствует, в том числе, активная поддержка московских промышленников городом — субсидии, льготные инвестиционные кредиты с пониженной процентной ставкой и займы, а также другие инструменты. В прошлом году мы предоставили рекордный объем льготных займов — на сумму свыше 1,2 миллиарда рублей. Эти средства позволят московским предприятиям модернизировать оборудование, расширить экспортную деятельность, внедрить новые высокотехнологичные решения и повысить качество продукции», — пояснил Овчинский.

Он добавил, что данные средства позволят столичным предприятиям провести модернизацию оборудования, повысить качество продукции, внедрить новые высокотехнологичные решения, а также расширить экспортную деятельность.

Москва — лидер по темпам промышленного роста среди мегаполисов. Столица обошла Токио, Сингапур, Пекин, Шанхай и другие города. Начиная с 2016 года, доля Москвы в инвестициях в основной капитал сферы промпроизводства России выросла на 37%. Такой рост — свидетельство активного развития данного сектора. К текущему году число столичных производств превысило 4,2 тыс. На них трудоустроены 725 тыс. человек. Валовая добавленная стоимость промпроизводства Москвы составляет 18,4% валового регионального продукта. На сегодняшний день город — лидер среди промышленно развитых субъектов РФ по росту доли валовой добавленной стоимости обрабатывающей промышленности. Москва обогнала Московскую область, Санкт-Петербург, Свердловскую и Тюменскую области.