Инвестблок правительства Подмосковья повышает квалификацию

Представители инвестиционного блока правительства Московской области приняли участие в образовательном модуле по повышению квалификации. Обучение состоялось в рамках цикла программ «Управленческое мастерство. Региональные инвестиционные команды». Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

Образовательный проект реализуется Президентской академией (РАНХиГС) совместно с Минэкономразвития России.

В первом образовательном модуле от региона приняли участие представители министерства инвестиций, промышленности и науки Московкой области, Агентства инвестиционного развития Подмосковья, муниципалитетов и деловых объединений.

«Образовательные программы РАНХиГС направлены на повышение эффективности работы региональных инвестиционных команд. Инвестблок Подмосковья ежегодно принимает участие в этих программах. Образовательные модули нам дают теоретическую базу для практической работы по повышению инвестиционной привлекательности региона. Мы активно применяем полученный опыт, и сегодня Московская область является одним из региональных лидеров по многим макроэкономическим показателям. В части инвестиций, например, на сегодняшний день в регионе на разных стадиях реализации находится более 1400 инвестиционных проектов», — рассказал ВРИО директора Агентства инвестиционного развития Московской области Игорь Чирков.

Он также подчеркнул, что образовательные программы РАНХиГС реализуются в рамках развития регионального инвестиционного стандарта.

Темами первого в этом году образовательного модуля из цикла программ «Управленческое мастерство. Региональные инвестиционные команды» стали: общенациональные модели ведения бизнеса и общероссийские экономические тренды, федеральная региональная политика в России, инструменты господдержки бизнеса, развитие ГЧП и многие другие.

В рамках второго модуля пройдет несколько межрегиональных форумов, которые запланированы летом. Осенью состоится третий образовательных модуль РАНХиГС.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о внимательном отношении ко всем представителям бизнеса и экономической сферы в сложных условиях.

«Мы понимаем, что сегодня и для малого, и для среднего бизнеса существует масса вызовов, их и всегда хватало. Сегодня все, что касается ограничений, где-то это логистика, где-то — дорогие деньги, мы должны быть очень внимательны к тем, кто занимается бизнесом и экономической деятельностью. Мы стараемся их сопровождать, обеспечивать реализацию их замыслов и получение конечного продукта», — заявил Воробьев.