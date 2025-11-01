«Интерфакс»: ЦБ против введения НДС на операции с банковскими картами

При пересмотре законопроекта о налоговых нововведениях, запланированных на 2026 год, Центробанк выступил против включения нормы о введении НДС на операции с банковскими картами, опасаясь роста цен на банковские продукты, об этом «Интерфаксу» сообщил осведомленный источник.

В заключении, направленном Банком России в комитет Госдумы по бюджету и налогам, содержатся соответствующие возражения. Регулятор предостерегает, что применение НДС к упомянутым операциям приведет к увеличению стоимости банковских сервисов в целом, включая повышение ставок по эквайрингу и процессингу, что, в свою очередь, повысит стоимость транзакций, снижая привлекательность безналичных расчетов для потребителей.

В ЦБ также отметили, что увеличение налоговой нагрузки негативно отразится на прибыльности банковских учреждений и ограничит их возможности по развитию программ лояльности, кэшбеков и выгодных условий обслуживания карт. В письме регулятора говорится, что вместо расширения предлагаемых финансовых услуг банки будут вынуждены компенсировать потери путем увеличения комиссий и ставок по другим продуктам.

Центробанк также указывает на риски, связанные с введением НДС на услуги процессинга (пункт 4 статьи 149 Налогового кодекса РФ). В заключении акцентируется внимание на том, что изменение налогового режима затронет все основные платежные системы, имеющие социальное значение, такие как платежная система «Мир», Система быстрых платежей, платформа цифрового рубля и система передачи финансовых сообщений ЦБ, что создаст ненужное напряжение на эти сервисы в условиях действующих санкций.

Центробанк предлагает депутатам принять во внимание эти замечания при подготовке законопроекта ко второму чтению, которое запланировано в Госдуме на 18 ноября.

