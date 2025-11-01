Интерес снижается: как россияне относятся к «черной пятнице»

«Все больший интерес вызывает не просто скидка, а возможность приобрести уже ранее запланированный товар в удобное время и по своим условиям. Онлайн‑шоппинг становится все более популярным, и покупатели привыкли к более гибким форматам покупок, чем массовые офлайн‑акции», — сказал эксперт.

По его словам, состояние экономики в государстве сейчас формирует напряженную обстановку. Уменьшение уровня доходов граждан и проблемы в секторе торговли негативно влияют на активность покупателей. Значительная часть населения России проявляет большую сдержанность в финансовых вопросах, отдавая предпочтение сбережениям вместо спонтанных покупок, даже во время акционных периодов с привлекательными ценами.

Смещение акцента многих торговых марок в сторону индивидуализированных точек продаж или цифровых площадок привело к тому, что классические масштабные акции утратили свое былое воздействие на потребителей. Кроме того, возросло число сомневающихся в том, насколько предлагаемые на распродажах скидки реально превосходят обычные условия покупки, что, в свою очередь, снижает стимул к активному участию в подобных мероприятиях.

