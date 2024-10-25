Иностранные инвесторы не придут на российский фондовый рынок

Существует классическое правило: чем выше потенциальная доходность, тем обычно выше и риск. Именно с таких позиций станут рассматривать иностранные инвесторы из недружественных стран российский фондовый рынок, сообщил РИАМО руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард.

При этом они будут учитывать двойной геополитический риск: не только возможные ограничения с российской стороны, но и со стороны их родного государства, заявил эксперт.

«Думаю, большинство инвесторов в случае российского рынка будут действовать из позиций Risk OFF», — подчеркнул Мейнхард.

По его словам, для них сейчас в РФ привлекательная реальная ставка, которая в разы превосходит ту, что можно найти в большинстве недружественных стран. Реальная ставка вычисляется как разница между ключевой процентной ставкой и фиксируемым уровнем годовой инфляции и показывает, насколько инвестиционно привлекателен рынок того или иного государства.

Сейчас индикатор в РФ находится на рекордной отметке +10,5%. Для сравнения: в США он на уровне +2,6%, в Еврозоне еще ниже — +1,6%, если исходить из актуальных октябрьских макроданных из этих регионов, объяснил Мейнхард.

«Безусловно, высокая доходность, которую сейчас можно найти на российском рынке, — весомый аргумент в пользу инвестиций в нашу страну. Однако в текущей геополитической ситуации для большинства инвесторов он не перевесит возможные риски. Кроме того, с учетом санкций им придется вкладывать средства не напрямую, а выстраивая определенные цепочки, позволяющие скрыть бенефициарный след. Это увеличит издержки. В настоящий момент не стоит рассчитывать на этот капитал даже с учетом снятия заградительных барьеров со стороны России», — резюмировал аналитик.

Ранее стало известно, что Минфин и Центральный банк РФ обсуждают внесение изменений в законодательство по снятию валютных ограничений на новые инвестиции для иностранцев из недружественных государств.