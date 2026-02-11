Инновационный центр «Лебер» в Мытищах запустил современную малярную камеру

Инновационный центр «Лебер» в городском округе Мытищи ввел в эксплуатацию новую малярную камеру с автоматизированными системами климат-контроля и фильтрации, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Инновационный центр «Лебер» в Мытищах начал работу новой малярной камеры, оснащенной современными системами климат-контроля и фильтрации. Модернизация позволила создать стерильные условия для нанесения покрытий, что исключает появление неровностей и обеспечивает высокое качество покраски деталей.

Площадь покрасочной зоны составляет 6 на 6 метров, что позволяет одновременно обрабатывать крупные элементы игровых комплексов или увеличивать количество деталей за один цикл. По оценкам специалистов, новая камера позволяет окрашивать вдвое больше изделий по сравнению с прежними мощностями.

Камера оборудована интеллектуальной приточно-вытяжной вентиляцией и многоступенчатыми фильтрами, которые автоматически поддерживают оптимальное давление и температуру. Это предотвращает оседание пыли на поверхностях и обеспечивает прочность и долговечность покрытия.

Директор производства Фаиль Шафеев отметил, что автоматика поддерживает заданные параметры, минимизируя влияние внешних факторов и гарантируя стабильность результата. Технологические регламенты нанесения материалов остаются прежними, а автоматизация помогает строго соблюдать температурные карты даже при полной загрузке.

В настоящее время центр приступил к тестовой покраске элементов из древесно-волокнистых плит. Первая партия материалов уже заказана, что позволит интегрировать новые решения для детских и спортивных пространств с высокими требованиями к финишной отделке.

Компания «Лебер» активно развивает экспорт, поставляя продукцию в Катар, ОАЭ, Иорданию, Кувейт, Саудовскую Аравию, Марокко, Сербию и другие страны.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Московском регионе созданы комфортные условия для инвесторов по открытию бизнеса и производств.

«У всех наших регионов есть особые экономические зоны и индустриальные парки. И все мы пониманием, что привлечение малого, крупного высокотехнологичного бизнеса проходит легче, когда инвестор приходит на все готовое», — сказал Воробьев.