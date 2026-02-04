Инновационный центр «Лебер» в Мытищах получил статус малой технологической компании

Инновационный центр «Лебер», расположенный в Мытищах, прошел многоступенчатую проверку и был включен в реестр малых технологических компаний (МТК). Этот статус подтверждает высокий научный и инженерный потенциал предприятия, а также его лидерство в сфере благоустройства.

Для получения статуса МТК компания прошла экспертизу, в ходе которой оценивались квалификация сотрудников, наличие собственной инфраструктуры и инновационный подход к разработке продукции. Каждый проект центра базируется на собственных инженерных расчетах, использовании современных материалов и обязательных испытаниях на прочность.

По словам директора по маркетингу компании Игоря Шаповалова, получение статуса МТК стало результатом стратегии по цифровизации производства и развитию интеллектуальных игровых пространств. Теперь компания сможет быстрее внедрять инновационные решения в городскую среду и участвовать в крупных федеральных проектах.

Официальное признание позволит «Леберу» укрепить доверие партнеров и расширить возможности для масштабирования инноваций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что технологический потенциал «живет» в регионе и он важен для привлечения инвестиций.

«Мегаполис, урбанизация дает очевидное преимущество, и соответственно инвестиции там мы видим очень заметные», — сказал Воробьев.