Ингредиенты для пасхального кулича подешевели на 20%

АКОРТ: сливочное масло за год снизилось в цене на 19%

Стоимость продуктов для домашнего пасхального кулича за год снизилась на 19–20%. Больше всего подешевело сливочное масло, сообщает «Север-Пресс» .

Специалисты Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) подсчитали, что набор ингредиентов для кулича к 12 апреля обойдется дешевле, чем год назад. Сильнее всего снизилась цена на сливочное масло — на 19%, до 742 рублей за килограмм.

Сахар подешевел на 6% — до 59 рублей за килограмм, яйца — на 5%, до 84 рублей за десяток, молоко — на 2%, до 67 рублей за литр, пшеничная мука — на 1%, до 28 рублей за килограмм.

Классический кулич на сливочном масле стал дешевле на 148 рублей при расчете на шесть порций теста. В состав входят мука, молоко, сахар, сливочное масло, яйца, соль и сухие дрожжи. Более диетический вариант на растительном масле подешевел на 48 рублей.

В торговых сетях также продают готовые куличи весом от 80 граммов до 1,2 килограмма. Изделие весом 100 граммов стоит от 40 рублей, 300 граммов — от 150 рублей.

