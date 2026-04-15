Московская область сегодня является одним из лидеров технологического развития: здесь работает более 70 индустриальных парков, свыше 1,5 тыс. компаний и создаются тысячи рабочих мест. При этом ключевой запрос промышленников — готовая инфраструктура для быстрого запуска производств, без которой любые задачи технологического суверенитета останутся планами, заявил РИАМО управляющий партнер ГК «Промплан» Никита Бахчеев.

«Когда сегодня говорят о технологическом суверенитете, важно понимать, что за этим стоит не только развитие цифровых решений или высоких технологий как таковых. В реальности этот процесс куда более приземленный и системный: технологический рывок обеспечивают сотни и тысячи предприятий, которые запускаются и работают не в вакууме, а в конкретной промышленной среде. И здесь ключевую роль играют не только Москва, но и Московская область, а также другие промышленные центры страны — от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга и Владивостока», — отметил Бахчеев.

По его словам, сегодня на всех уровнях — от федеральных органов до региональных фондов развития промышленности — идет последовательная работа по поддержке как импортозамещения, так и более амбициозной задачи импортоопережения. Но чтобы эти процессы действительно происходили, бизнесу необходима инфраструктура, понятная среда для запуска и масштабирования производства. Именно эту задачу берут на себя индустриальные парки и современные форматы промышленного девелопмента.

«По сути, индустриальные площадки становятся тем самым „базисом“, на котором строится технологическое развитие. Когда к нам приходят промышленники, их ключевой запрос — это не просто земля или помещение, а возможность максимально быстро запустить производство. И здесь критично важно наличие готовой инфраструктуры: энергетики, подключений, логистики, управленческих решений. Чем быстрее предприятие выходит на операционную деятельность, тем быстрее оно начинает создавать продукт, который закрывает потребности рынка», — уверен эксперт.

Отдельно стоит отметить, что развитие таких площадок сегодня строится не «вслепую», подчеркнул Бахчеев. Управляющие компании постоянно анализируют рынок и потребности промышленников, чтобы предлагать не универсальные, а именно востребованные форматы. Речь идет о том, чтобы уже на этапе проектирования закладывать те мощности и решения, которые будут актуальны не только сейчас, но и в горизонте ближайших лет. Это позволяет создавать производства, которые не просто запускаются, а устойчиво работают и масштабируются.

«Если смотреть на Московскую область, то ее роль здесь особенно показательна: именно такие территории становятся продолжением столичной технологической повестки, обеспечивая пространство для реального производства», — подчеркнул специалист.

Московская область сегодня является одним из лидеров технологического развития: здесь сформирована плотная экосистема наукоградов, технопарков и зон опережающего развития, уточнил он. В регионе развивается более 70 индустриальных парков, в которых уже работают свыше 1,5 тыс. компаний и предприятий, и это число продолжает расти.

Как добавил собеседник, важно, что речь идет не только о площадках, но и о конкретных экономических эффектах — создании рабочих мест и запуске новых производств. Например, в индустриальных парках ГК «Промплан» в перспективе предусмотрено более 150 компаний-резидентов и порядка 2 тыс. рабочих мест. При этом спектр производств максимально широкий: от фармацевтических предприятий и станкостроения до высокотехнологичных решений и роботизации, от сборки мотоциклов до мультитемпературных комплексов и пищевой промышленности. Именно через развитие современных индустриальных парков формируется та самая «невидимая часть айсберга», без которой любые задачи технологического суверенитета остались бы планами.

