Инфляционные ожидания жителей РФ в апреле продолжили снижаться

По данным оперативной справки по результатам исследования «Измерение инфляционных ожиданий и потребительских настроений на основе опросов населения», подготовленной по заказу ЦБ, годовая наблюдаемая инфляция среди тех, у кого есть сбережения, в апреле достигла показателя 13,1%. Цифра почти не изменилась, если сравнивать с мартом.

Наблюдаемая инфляция среди тех, кто не имеет сбережений, также сократилась до 15,7% в апреле. В марте показатель был 16,7%.

В феврале инфляционные ожидания населения составляли 11,9%.