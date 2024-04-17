Инфляционные ожидания жителей РФ в апреле продолжили снижаться
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Инфляционные ожидания населения России в апреле сократились до 11%. В марте показатель составлял 11,5%, сообщает ТАСС.
По данным оперативной справки по результатам исследования «Измерение инфляционных ожиданий и потребительских настроений на основе опросов населения», подготовленной по заказу ЦБ, годовая наблюдаемая инфляция среди тех, у кого есть сбережения, в апреле достигла показателя 13,1%. Цифра почти не изменилась, если сравнивать с мартом.
Наблюдаемая инфляция среди тех, кто не имеет сбережений, также сократилась до 15,7% в апреле. В марте показатель был 16,7%.
В феврале инфляционные ожидания населения составляли 11,9%.