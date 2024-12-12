Инфляция в России за ноябрь стала рекордной за 22 года

Рост инфляции в ноябре в России превысил ожидания аналитиков — он составил 1,43%. Такое повышение стало рекордом для этого месяца с 2002 года, сообщает Lenta.ru .

В октябре рост цен составил 0,75%. Таким образом, в ноябре он ускорился практически в два раза. В первом зимнем месяце инфляция продолжает повышаться.

В период с 3 по 9 декабря рост составил 0,48%, за неделю до этого он был 0,5%. Продовольственная инфляция за этот период возросла — с 0,68% до 0,76%.

В ноябре продовольственные товары подорожали на 2,33%. Исключая сезонный рост цен, повышение оценивается в 1,86%. Так, подорожали огурцы, помидоры, лук, картофель.

Непродовольственные товары увеличились в цене на 0,51%. Рост стоимость услуг составил 1,31%.

По итогам ноября 2024 года уровень инфляции в стране достиг отметки в 8,88%. В октябре этот же показатель составлял 8,54%.