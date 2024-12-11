В России рост инфляции за ноябрь достиг 8,88%

Минэкономразвития сообщило, что по итогам ноября 2024 года уровень инфляции в стране достиг отметки в 8,88%, в то время как месяцем ранее — в октябре — этот же показатель составлял 8,54%, пишет ТАСС .

«В ноябре 2024 года инфляция на потребительском рынке составила 1,43%», — говорится в отчете Минэкономразвития.

Цены продолжили расти на продовольственные товары. Увеличение стоимости произошло в общей сложности на 2,33%. Фрукты и овощи подорожали на 10,35%, а остальные продукты питания на 1,28%.

В сегменте непродовольственных товаров, наоборот, произошло небольшое снижение цен — на 0,51%, если сравнивать данные за ноябрь и октябрь 2024 года. Цены стали медленнее расти на одежду и обувь, а также строительные материалы и лекарственные препараты.

Ранее сообщалось, что по данным на начало декабря 2024 года, инфляция в России значительно ускорилась. В период с 26 ноября по 2 декабря включительно, рост инфляции составил 0,5%.