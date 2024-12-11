Инфляция в начале декабря в России значительно ускорилась

Последние данные по инфляции в России свидетельствуют о значительном ее росте в конце ноября — начале декабря и увеличении спроса на базе валютных колебаний, сообщили РИАМО в компании «ББР Брокер».

За неделю с 26 ноября по 2 декабря потребительская инфляция в России составила 0,5%, ускорившись по сравнению с 0,36% неделей ранее. В последние пять дней ноября цены выросли на 0,35%, а за первые два дня декабря — на 0,15%. Это говорит об ускорении темпов роста инфляции.

Темпы роста базовой инфляции также усилились. За отчетную неделю показатель увеличился с 0,26% до 0,45%, что связано с ускорением роста цен на продукты питания, бытовую технику и электронику.

Текущие данные указывают на значительное ускорение инфляции в ноябре и начале декабря. Ускорение базовой инфляции, особенно в потребительских категориях, может указывать на повышенный спрос на фоне валютных колебаний. Для инвесторов эти данные подчеркивают необходимость учитывать макроэкономические факторы, такие как ослабление рубля и динамика потребительского спроса, при анализе перспектив ретейлеров, производителей бытовой техники и электроники, авиаперевозчиков.