Инфляция в России больше всего бьет по населению

В России инфляция больше всего бьет по населению. Это объясняется тем, что рост цен снижает реальную покупательную способность граждан, особенно тех, чьи доходы фиксированы или растут медленнее, чем инфляция, заявил РИАМО руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

О том, что инфляция больше всего бьет по населению, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!».

По словам Деева, уязвимыми оказываются социальные группы с низкими доходами, которые тратят значительную часть своего бюджета на товары первой необходимости — именно эти категории товаров часто дорожают быстрее всего. Это касается и роста цен, и ослабления рубля в первую очередь.

«Что касается потенциальной выгоды государства, то инфляция теоретически может сыграть на руку бюджету за счет номинального роста доходов (например, через налоги с инфляционно увеличенных зарплат или цен). Однако такая выгода краткосрочна, и в долгосрочной перспективе она компенсируется снижением экономической активности и ухудшением уровня жизни населения», — отметил эксперт.

Банк России предпринимает шаги для укрепления рубля, говорит он. Недавно регулятор принял решение отменить покупку иностранной валюты, из-за чего график падения рубля начал выправляться. Отчасти повлияет на укрепление и скорое прекращение эмбарго на экспорт бензина, комментирует Деев.