сегодня в 13:20

Индустриальный парк в Мытищах вошел в реестр Минпромторга

Индустриальный парк «ЭЛМА-Мытищи» в Подмосковье прошел проверку на соответствие федеральным требованиям и включен в реестр Минпромторга России. Решение принято по итогам проверки управляющей компании и инфраструктуры площадки, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

«Получивший лицензию Минпромторга России индустриальный парк «ЭЛМА-Мытищи» создан на базе бывшего кирпичного завода Герасимова («И.Г. Герасимовъ»), основанного в 1889 году. Общая площадь парка составляет 17,56 га. Сегодня резидентами площадки являются более 50 компаний. Общий объем инвестиций в проекты резидентов — свыше 1 млрд рублей. На предприятиях создано более 1500 рабочих мест», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Подобрать площадку для реализации проекта в индустриальных парках региона можно на инвестиционной карте Московской области: https://invest.mosreg.ru/investor/map. Сервис создан в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.