INDUSTRIAL CITY представил новые решения для парков в Солнечногорске

Пресс-тур в ICPARK Есипово объединил представителей рынка коммерческой недвижимости, инвесторов, предпринимателей и журналистов. Участники обсудили развитие формата Light Industrial, новый ГОСТ Р 72778-2026 «Объекты лайт-индастриал. Общие требования», который вступил в силу 1 сентября 2026 года, а также перспективы индустриальных парков.

INDUSTRIAL CITY развивает семь парков Light Industrial в Московском регионе. В них готовы более 500 тыс. кв. м помещений, еще 350 тыс. кв. м строятся, 445 тыс. кв. м проектируются. Компания также запустила складшеринг: несколько резидентов могут совместно арендовать складской бокс, выбрав площадь от 100 кв. м. Сервис доступен в шести направлениях действующих и строящихся парков региона.

Еще одним направлением стала распределенная сеть роботизированных складов, которую INDUSTRIAL CITY развивает совместно с ООО «ССИ РЕШЕНИЯ». Решения рассчитаны на объекты площадью от 3 тыс. кв. м и автоматизируют операции после приемки товара. Производительность одного роботизированного модуля может достигать 3 тыс. упакованных заказов и 6 тыс. единиц товара в час.

Во время экскурсии участники посетили завод ООО «Полуприцепы Хелфиммер», где на площади 650 кв. м собирают универсальные контейнеровозы. Готовое изделие выпускают с конвейера за 5-6 часов. В парке также создано арт-пространство «Галерея под открытым небом»: площадь промышленных муралов превышает 5 700 кв. м.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе уже открыли и планируются к запуску различные автоматизированные склады.

«Могу сказать, что на сегодня у нас четыре ведущие компании по робототехнике — это пока не гуманоиды, нам гуманоиды, может быть, и пока не к спеху: есть с кем пообщаться и дома, и на работе. А вот автоматизированные системы — мы их уже видим и в Раменском, и в Электростали, и в Ленинском, и, наверное, в любом другом городском округе. Огромное количество мигрантов используется в логистическом бизнесе, распредцентры. <…> В Подольске мы открыли автоматизированный склад», — рассказал Воробьев.

«Формирование комфортной городской среды» — инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.