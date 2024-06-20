Индийская рупия переживает сильнейший исторический обвал

20 июня курс рупии опустился до 83,36 за доллар, установив новый антирекорд. В последний раз исторический минимум национальная валюта Индии переживала в апреле 2024 года — тогда она подешевела до 83,57 за доллар, сообщает Газета.ru со ссылкой на сведения торгов.

По данным на 13:30 по московскому времени четверга, 20 июня, рупии торговались по 83,6 за доллар.

Вопреки историческому ослаблению, рупия до сих является одной из наиболее прибыльных валют в Азии. По этому показателю индийская нацвалюта уступает лишь гонконгскому доллару.

Ранее глава банка ВТБ Андрей Костин заявлял о решении проблемы с «зависшими» на счетах в индийских банках рупиями, которые принадлежат России.