Глава ВТБ Андрей Костин в интервью газете «Известия» объявил о разрешении ситуации с рупиями, принадлежащими России, которые «зависли» на счетах в индийских банках. По его словам, эта проблема «сегодня рассосалась».

Помимо этого Костин отметил, что 9 из 10 торговых сделок между Китаем и Россией проходит в национальных валютах — юанях и рублях соответственно. По его словам, в данном вопросе с Пекином проще — «там баланс между экспортом и импортом».

«Та же ситуация с расчетами с Индией, хотя там у нас экспорт значительно превышает импорт. Но проблема с зависшими рупиями сегодня рассосалась. Проблема решена — как и с другими странами», — добавил Костин во время посещения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Между тем газета The Hindustan Times в свежей публикации также заявила, что Россия нашла применение львиной доле «застрявших» рупий, принадлежащим российским экспортерам. В прессе указывалось, что сумма накопленных в Индии рупий достигала 7-8 млрд долларов.