Индия сообщила, что БРИКС не принял решение об общей валюте

БРИКС поднимал вопрос о создании единой валюты по инициативе одной из стран-участниц, но на данный момент пока никакого решения в этом направлении принято не было, об этом сообщил заявил глава Резервного банка Индии (Центробанк — ред.) Шактиканта Дас, пишет ТАСС .

По словам Даса, для создания единой валюты для стран БРИКС нужно учесть большое количество нюансов. Один из главных — территориальная удаленность стран-участниц союза друг от друга.

«В отличие от еврозоны, где действует единая валюта и существует географическая преемственность, страны БРИКС разбросаны по территории», — добавил он.

Дас также подчеркнул, что Индия не стремится к дедолларизации, однако страна заключила с несколькими иностранными партнерами договоры о торговле в местной валюте. Цель такой сделки — минимизировать риски торговли.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что если страны БРИКС откажутся от использования доллара в торговле, им придется решать вопрос со 100% пошлинами. Президент России Владимир Путин еще 7 ноября 2024 года заявил, что на данный момент пока рано говорить о единой валюте для БРИКС.