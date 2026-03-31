Индия рискует сократить посевы на 30% из-за дефицита удобрений

Индия может сократить посевные площади на 30% из-за нехватки удобрений и остановки заводов. Ситуацию осложняет зависимость отрасли от дорогого природного газа, сообщает «ФедералПресс» .

Китайское издание Sohu отмечает, что около 95% индийских мощностей по производству удобрений зависят от природного газа. Рост мировых цен за последние годы привел к убыткам предприятий и остановке части производств.

«Неудивительно, что все дошло до такого состояния. Жизненная сила производства удобрений в Индии полностью связана с природным газом. Около 95% мощностей по производству удобрений в стране зависят от использования природного газа, а это очень рискованно. Как только международные цены на природный газ начнут колебаться, вся производственная система будет расшатана и может рухнуть в любой момент», — говорится в публикации.

По оценке индийских властей, если удобрения не внесут до начала весенней вспашки, посевные площади могут сократиться на 30%. Пропуск сроков грозит потерей всего сезона и ростом недовольства фермеров, которые играют важную роль в политической жизни страны.

Индия ведет переговоры о более низких ценах и стабильных поставках, рассчитывая на долгосрочные соглашения. Китай, обладающий полной производственной цепочкой, заявляет, что сначала обеспечит внутренний спрос.

«Стратегия Китая очень проста — сначала нужно защитить внутренний спрос, а затем рассматривать возможность экспорта… До тех пор, пока внутренний спрос не будет полностью удовлетворен, масштабного экспорта не будет», — отмечают в КНР.

