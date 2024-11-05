Индия и Иран начнут продавать в России масло, сливки и сгущенку

Mash: масло из Индии и Ирана в жестяных банках вскоре начнут продавать в РФ

Сливочное масло из Индии и Ирана вскоре можно будет приобрести в российских продуктовых магазинах. Россельхознадзор разрешил выйти на рынок РФ двум крупнейшим изготовителям товара, сообщает Mash .

Индийская Alpha Milk Foods Limited и Fajr Shahrood Dairy Products из Ирана будут экспортировать сливочное масло в Россию по специальным условиям. Фирмы должны реализовывать товары исключительно в РФ.

Со временем компании из Индии и Ирана будут продавать в стране еще и сливки со сгущенным молоком.

Ранее сообщалось, что импорт сливочного масла в РФ вырос на 20%. Его поставляют из Индии, Ирана и Турции.