Индия и Иран начнут продавать в России масло, сливки и сгущенку
Mash: масло из Индии и Ирана в жестяных банках вскоре начнут продавать в РФ
Фото - © Unsplash.com
Сливочное масло из Индии и Ирана вскоре можно будет приобрести в российских продуктовых магазинах. Россельхознадзор разрешил выйти на рынок РФ двум крупнейшим изготовителям товара, сообщает Mash.
Индийская Alpha Milk Foods Limited и Fajr Shahrood Dairy Products из Ирана будут экспортировать сливочное масло в Россию по специальным условиям. Фирмы должны реализовывать товары исключительно в РФ.
Со временем компании из Индии и Ирана будут продавать в стране еще и сливки со сгущенным молоком.
Ранее сообщалось, что импорт сливочного масла в РФ вырос на 20%. Его поставляют из Индии, Ирана и Турции.