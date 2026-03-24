Индекс промпроизводства в Петербурге вырос до 105,4%

Индекс промышленного производства Петербурга за 2025 г составил 105,4%

Председатель Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов рассказал, что по итогам 2025 года индекс промышленного производства в Петербурге составил 105,4 процента, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Показатель озвучили на заседании правительства города. По словам Алексея Зырянова, рост промышленности сопровождался увеличением инвестиций и зарплат.

Объем инвестиций в 2025 году достиг 1,735 триллиона рублей. Основная часть средств пришлась на транспортировку и хранение, промышленность и операции с недвижимостью. Среднемесячная заработная плата выросла до 121,475 тысячи рублей.

«Совокупный объем валового регионального продукта составил 108,4 процента. Он увеличился почти на 8,5 процента и составил около 13 триллионов рублей. Это значительно выше собственной предварительной оценки — 4,8 процента», — сообщил Зырянов.

