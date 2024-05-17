сегодня в 18:09

Индекс Мосбиржи впервые за два года превысил 3500 пунктов

Индекс Мосбиржи впервые с 18 февраля 2022 года превысил отметку в 3500 пунктов, сообщает РБК .

При этом индекс российского рынка акций вырос на 0,4%, поднявшись до 3500,04 пункта. А долларовый индекс вырос на 0,3% и достиг 1211,52 пункта.

Лидерские позиции роста заняли бумаги «Аэрофлота», VK, ПИК СЗ, «Норникеля».

Основным фактором роста является преобладание на отечественном рынке частных инвесторов. В настоящее время российский рынок в хорошем состоянии.

Следующей целью для индекса Мосбиржи может стать уровень 3600 пунктов.