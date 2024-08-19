Индекс Мосбиржи упал ниже 2800 пунктов впервые с 5 июля 2023 года Экономика сегодня в 13:05 Фото - © РИА Новости

Индекс Московской биржи впервые опустился ниже 2800 пунктов с 5 июля 2023 года, следует из данных торговой площадки.

С открытия индекс Мосбиржи составил 2817,58 пункта (-0,38%), а индекс РТС — 998,35 пункта (-0,38%). По мнению аналитиков, котировки российских акций падают из-за ухудшения ситуации на глобальных рынках. Индекс Мосбиржи — ценовой, взвешенный по рыночной капитализации композитный фондовый индекс, включающий 50 наиболее ликвидных акций крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов.