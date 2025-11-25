Индекс Мосбиржи резко вырос после согласия Киева на мирные переговоры

Индекс Мосбиржи вырос после новости о согласии Украины на проведение мирных переговоров, которые предложила администрация президента США Дональда Трампа, сообщает Telegram-канал «Сам ты инвестор!».

Всего за 3 минуты индекс прибавил 1,16% и вырос до 2676,03 пункта. Рост составил 0,8% по сравнению со вчерашним закрытием. На 15:45 индекс прибавил уже 1,51% и поднялся до 2695,04 пункта.

Советник президента Украины по национальной безопасности Рустем Умеров заявил, что общее понимание мирного соглашение достигнуто. Отдельные пункты по урегулированию конфликта на Украине еще предстоит проработать.

В США подтвердили, что Киев согласен на мирные переговоры. Детали, которые нужно уладить, назвали незначительными.

