«Индекс кулича»: стало известно, насколько подорожало главное пасхальное блюдо

Экономист Морковкин: приготовление кулича в этом году обойдется на 13,5% дороже

Стоимость пасхального кулича в среднем по России за год выросла на 13,5%. Увеличение цены связано с ростом потребительских цен практически всех ингредиентов, сообщил РИАМО доцент кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

При расчете стоимости кулича эксперт предложил использовать классический рецепт, для которого потребуется: 350 г муки, 170 мл молока, 2 куриных яйца, 100 г сахарного песка, 70 г сливочного масла и 100 г сухофруктов.

Для изготовления глазури потребуется 2 яичных белка и 100 г сахарного песка.

Проведенный анализ динамики еженедельных средних потребительских цен в РФ на основные ингредиенты из потребительного набора для приготовления кулича, по официальным данным Росстата, показал, что наибольший рост цен (цены на 8 апреля 2024 года/цены на 10 апреля 2023 года) произошел на куриные яйца — на 45%, сахар-песок — на 15,25%, сливочное масло — на 8,12%, сухофрукты — на 5,46%, рассказал Морковкин.

При этом средние цены на муку пшеничную и молоко выросли незначительно — на 1,7% и 0,9% соответственно.

«Примечательно, что ни один ингредиент из потребительного набора для приготовления кулича не подешевел», — подчеркнул экономист.

Таким образом, конечная стоимость кулича в текущем году составляет 213,5 руб., тогда как в 2023 году пасхальный кулич можно было выпечь за 188 рублей. То есть кулич подорожал на 25,5 руб., что означает рост стоимости на 13,5%, резюмировал Морковкин.