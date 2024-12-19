Индекс борща: экономист рассказал, почему в РФ продолжают дорожать продукты

Доцент кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Петр Арефьев заявил, что по индексу борща можно сделать вывод о росте цен на продукты. В целом он подорожал на более чем 20%, а стоимость картофеля увеличилась на 51%, сообщает АБН24 .

По его словам, рост связан с рядом макроэкономических факторов, среди которых увеличение государственных расходов, в том числе на оборонный сектор, и рост затрат на производство. Дорогие продукты — например, мясо стали покупать реже, чем более доступные, но менее питательные товары.

«Предложения по созданию антикризисного штаба могут быть полезными, однако в своей текущей форме они остаются неконкретными. Для реального влияния на ситуацию необходима проработка мер, таких как создание экспертного совета, который сосредоточится на изучении механизмов контроля и снижения цен», — сказал Арефьев.

Он также предложил разработать льготные программы, направленные на стабилизацию цен на ключевые продукты.