Импортозаместились: в России не осталось ни одного ресторана KFC

«Юнирест» переименовал в России все рестораны KFC в Rostic’s

Компания «Юнирест», развивающая сети ресторанов быстрого обслуживания Rostic’s, официально завершила процесс замены бренда KFC в российских филиалах. Теперь все бывшие точки американской сети, известной своими блюдами из курицы, функционируют под новым названием, сообщает РБК .

Как заявили представители «Юнирест», ребрендинг завершен, все рестораны успешно работают и продолжают развиваться как Rostic’s. По данным на начало 2026 года, сеть Rostic’s насчитывает свыше 1300 ресторанов, находящихся под управлением компании, включая собственные и франчайзинговые заведения. Это делает ее самой крупной сетью быстрого питания в России по количеству торговых точек.

В сервисе навигации 2ГИС подтвердили отсутствие ресторанов KFC на карте, отметив, что смена названий была произведена на основе информации, предоставленной управляющей компанией сети.

Владельцем бренда KFC является американская корпорация Yum! Brands, которая в марте 2022 года объявила о приостановке деятельности своих российских сетей KFC и Pizza Hut, а также о прекращении инвестиций в стране.

Весной 2023 года компания продала свой российский бизнес компании «Смарт Сервис» из Ижевска, принадлежащей Константину Котову и Андрею Осколкову. До приобретения российского бизнеса Yum! Brands эти партнеры управляли примерно 40 ресторанами KFC по франшизе в нескольких регионах России.

