Импорт спорттоваров из Китая в Россию вырос вдвое

В России увеличились закупки спортивного инвентаря, техники и туристического снаряжения. По данным международной логистической компании «Холдинг Финанс Брокер», в январе–марте 2026 года доля товаров для летнего спорта, активного отдыха и туризма в структуре импорта достигла 18% против 9% годом ранее.

«В первом квартале 2026 года доля товаров для летнего спорта, активного отдыха и туризма в структуре импорта компании выросла до 18%, что вдвое больше показателя за аналогичный период прошлого года (9%). Велосипеды, электросамокаты, палатки, треккинговые рюкзаки, компактные беговые дорожки — эти категории сегодня лидируют в заказах российских импортеров», — отметили в международной логистической компании «Холдинг Финанс Брокер».

Генеральный директор холдинга Татьяна Кулябина в эфире радио Sputnik пояснила, что основные поставки приходятся на январь–март, чтобы к началу сезона продукция уже находилась на складах маркетплейсов и в рознице.

«В последнее время мы видим, как изменился сам подход к жизни. Россияне все чаще инвестируют не в „лежачий“ отдых, а во впечатления и физическую форму. Китайские производители предлагают отличный баланс цены и качества: от домашних тренажеров до велосипедов и походного снаряжения. Росту спроса способствует также множество массовых мероприятий — марафонов, велофестивалей, семейных походов, которых из года в год по всей стране становится заметно больше», — рассказала она.

