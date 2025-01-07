В настоящее время наряду с географическим положением недра играют одну из ключевых ролей в перераспределении миропорядка. Такое мнение высказала политолог Инна Ямбулатова, сообщает Sputnik .

«Мы наблюдаем сейчас не только перераспределение ресурсов, логистики, контроля за венами и артериями, но и контроль за недрами. То есть главное — географическое положение, логистика и недра», — подчеркнула политолог.

В сложившейся картине у России уникальное положение: страна становится транспортным хабом и синергично работает со всеми континентами. Литий в настоящее время считается белым золотом. И тот факт, что российские военные освободили Курахово от представителей киевского режима, играет Москве на руку. Рядом с этим населенным пунктом находится одно из крупнейших месторождений лития.

По словам Ямбулатовой, литий — это стратегически важный ресурс, который играет большую роль, например, для Китая. А Россия становится транспортным хабом.