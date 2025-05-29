ИИ рассказал, что станет с российским рынком кикшеринга к 2026 году

Как отметила нейросеть, в 2025 году российский рынок каршеринга переживает переломный момент, так как ужесточается регулирование, ростет спрос на личные электросамокаты, а новые технологии формируют его будущее. А с 2023 года рынок аренды вырос на 67,5% и достигнул 22,3 млрд руб­лей, а число поездок превысило 211 млн.

Также, по мнению ИИ, кикшеринг должен развиваться в России, потому что он является эффективным способом по разгрузке дорог и сокращения вредных выбросов. Более того, арендный сервис является доступным для граждан, а инфраструктура экономит на парковках. Один самокат может приносить бизнесу до 100 тыс руб за сезон.

Однако есть и определенные препятствия для развития сервисов. Например, отсутствие единых ПДД для СИМ и запреты, аварии из-за инфраструктуры, отсутствие велодорожек. Решением может стать диалог между бизнесом и властью, как в Москве создали для баланса «медленные зоны».

Таким образом, по прогнозам нейросети, рынок может вырасти до 46,8 млрд руб­лей, а парк самокатов — до 510 тысяч единиц. Но для этого важно создать единые стандарты регулирования, вкладывать в развитие инфраструктуры и обучать пользователей, чтобы снижать количество аварий на дорогах.