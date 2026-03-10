ИИ помогает дачникам Подмосковья выращивать урожай

Технологии искусственного интеллекта помогают дачникам и фермерам Подмосковья планировать посадки, диагностировать болезни растений и организовывать сезонные работы. Нейросети подсказывают оптимальные схемы размещения грядок, дают советы по уходу и хранению урожая, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Искусственный интеллект все активнее применяют в саду и огороде. Нейросети с отечественным программным обеспечением, например Алиса AI, учитывают российские условия и помогают упростить работу на участке. По фотографии пожелтевших листьев огурца система может определить возможный дефицит питания или наличие вредителей и предложить рекомендации по лечению.

Если возникают вопросы по планировке участка, ИИ анализирует рельеф и освещенность и предлагает оптимальное размещение теплиц и грядок. Начинающим дачникам достаточно задать вопрос, чтобы получить список культур для посадки в тени или рекомендации по обновлению цветника с подбором неприхотливых многолетников.

Во время сбора урожая цифровой помощник подсказывает признаки зрелости овощей и способы их хранения. Он также предлагает рецепты заготовок из кабачков или яблок с пошаговым описанием. Кроме того, ИИ помогает планировать сезонные работы, анализирует состояние почвы, рекомендует удобрения, учитывает погодные условия и предупреждает о риске заболеваний растений. Технологии позволяют экономить время и снижать количество ошибок как на дачном участке, так и в фермерском хозяйстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.